Депутат МГД Козлов: более 1,5 млн человек зарегистрированы на портале "Наш город"

Решено более 4 миллиона проблем

Более 1,5 миллиона человек зарегистрированы на информационном портале Москвы "Наш город". Об этом сообщил депутат Мосгордумы Александр Козлов.

Он напомнил, что портал был создан осенью 2011 года по инициативе правительства Москвы и почти за девять лет своей работы стал важнейшим звеном системы цифрового взаимодействия между городским управлением и москвичами.

"Число его пользователей сейчас составляет 1 миллион 585 тысяч 744 человек, а количество решенных при помощи портала проблем перевалило за 4 миллиона", - сказал Козлов агентству "Москва".

На портале москвичи могут сообщить о проблемах и отправить свои предложения, касающиеся отдельного двора или даже улицы.

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