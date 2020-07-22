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Олимпийский чемпион Александр Гусев умер в 73 года

13:40
  • среда
  • 22 июля 2020

Хоккеист семь раз выигрывал чемпионат СССР

На 74-м году жизни скончался Александр Гусев, чемпион Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке в составе сборной СССР по хоккею. 
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Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи со смертью Гусева. "В памяти всех он навеки останется яркой и талантливой личностью", - говорится на сайте федерации. 

Дату и место прощания с ветераном хоккея назовут позднее, рассказали РИА Новости в хоккейном клубе ЦСКА. 

Александр Гусев выступал за ЦСКА, СКА МВО, "Звезду" (Чебаркуль) и СКА. В Чебаркуль его отправили вместе с Валерием Харламовым, двукратным олимпийским чемпионом и членом Зала хоккейной славы. Гусев семь раз выигрывал чемпионат СССР и трижды Кубок СССР.

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