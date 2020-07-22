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Полицейские напали на российских журналистов в Портленде

14:42
  • среда
  • 22 июля 2020

Пострадали репортеры Первого канала

Съёмочная группа из России подверглась нападению в американском городе Портленд. Причём насилие по отношению к нашим коллегам применили сотрудники силовых структур.
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От действий правоохранителей пострадали журналисты Первого канала, снимавшие материал о беспорядках возле здания местного суда. Оператора ударили дубинкой по руке и повалили на землю, после чего разбили дорогостоящую камеру.

У женщины-репортёра отобрали мобильный телефон и защитный шлем, из-за чего она надышалась слезоточивым газом. Силовиков не остановил тот факт, что на журналистах были бейджи с надписью "Пресса", передает "ТВ Центр".

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