В Приморье кошка усыновила осиротевших ежика и щенка

Ежонок вскоре отправится в Сафари-парк

Это, конечно, не ее родное потомство. Но ежа и щенка кошка Маня приняла за своих. Они оба остались без мам. Сначала в клинику принесли новорожденного ежонка. Опыта выхаживания этих колючих у ветеринаров не было. Но вспомнили, что часто именно кошки выкармливают подкидышей. И не прогадали. Маня стала для 38-граммового крохи прекрасной мамой.

Малыша назвали Егор. И в течение месяца он будет находиться здесь под присмотром ветеринаров. Чуть позже в необычном семействе появился еще один приемыш. Этого щенка сюда принесли всего через два часа после рождения-слепого, беспомощного. Его нашли у дороги, одного. Врачи говорят, что кроху могли просто выкинуть. Кто его мама и где она - неизвестно. Поэтому и породу сейчас даже сложно определить.

С появлением еще одного младенца в семье хлопот у Мани прибавилось. Коровье молоко для ежонка не подходит. Только козье. По полтора миллилитра из шприца- каждые два часа. А вот щенок в еде оказался совсем не привередлив - кошачье молоко почти не отличается от собачьего .

Вообще, родительские обязанности для Мани - дело привычное, она многодетная мать. Недавно принесла трех котят. И хотя сама всю жизнь прожила на улице, ласку и тепло находит для всех своих малышей - и родных, и приемных.

Для двух котят и щенка уже нашлись новые хозяева. Ежонок, как только начнет есть самостоятельно, отправится в Сафари-парк. А вот рыжий котенок, и сама мать -героиня Маня пока только ищут свой дом.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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