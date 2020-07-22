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Эксперт: Юго-Восточную хорду необходимо строить в кратчайшие сроки

13:57
  • среда
  • 22 июля 2020

ЮВХ значительно облегчит жизнь города

Юго-Восточную хорду нужно построить в кратчайшие сроки, без этого проект по строительству всех трех хорд становится бессмысленным. Об этом заявил координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов.

"Проект Юго-Восточной хорды является составной частью глобального проекта по созданию четырех связанных друг с другом хорд: это ЮВХ, Северо-Восточная и Северо-Западные хорды, а также Южная рокада. ЮВХ будет обеспечивать транзитное движение и распределение грузопотока в масштабах всего города. Без ЮВХ весь проект по строительству всех трех хорд оказывается бессмысленным", - сказал он.

Шкуматов пояснил, что без ЮВХ на юге Москвы возникнет участок Третьего транспортного кольца, который "встанет окончательно" в районе Волгоградского проспекта. Пропускной способности там уже не хватает. Шкуматов убежден, что транзитная автомагистраль значительно облегчит жизнь Москвы, поскольку трасс, которые позволяют быстро проехать весь город или пересечь несколько районов, в городе не хватает.

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