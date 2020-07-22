ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

15:04
  • среда
  • 22 июля 2020

Они хотели пожениться в августе

В Сети опубликовали видео, на котором житель Москвы Александр бьет свою возлюбленную Марину. Позднее девушку нашли мертвой, а парень перестал выходить на связь. Парочка собиралась пожениться в августе. 
Жених убитой москвички пропал за две недели до свадьбы

Telegram-канал Life Shot обнародовал кадры с камеры наружного видеонаблюдения, на которых Александр и Марина ссорятся, заходя в подъезд дома в Колпачном переулке. Мужчина бьет девушку, которая выглядит подавленной. Журналисты пишут, что видео сделано незадолго до убийства девушки. 

По данным канала, Александр - племянник сотрудника ФСБ. Убитая работала в магазине. 

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила, что на теле 27-летней девушки обнаружили телесные повреждения. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

Соседи Александра хорошо отзываются о паре: они якобы не ругались, были приветливыми и помогали другим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Жених и невеста
Жених и невеста
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.