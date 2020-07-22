Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

Они хотели пожениться в августе

В Сети опубликовали видео, на котором житель Москвы Александр бьет свою возлюбленную Марину. Позднее девушку нашли мертвой, а парень перестал выходить на связь. Парочка собиралась пожениться в августе.

Telegram-канал Life Shot обнародовал кадры с камеры наружного видеонаблюдения, на которых Александр и Марина ссорятся, заходя в подъезд дома в Колпачном переулке. Мужчина бьет девушку, которая выглядит подавленной. Журналисты пишут, что видео сделано незадолго до убийства девушки.

По данным канала, Александр - племянник сотрудника ФСБ. Убитая работала в магазине.

⚡️ Эти кадры сделаны перед убийством невесты Марины Панкратовой. Она и её жених Александр поздно возвращаются домой: ругаются, он бьёт её по голове. Затем они поднимаются в квартиру... pic.twitter.com/Gf8Z4B10Gi — lifenews_ru (@lifenews_ru) July 22, 2020

"Предположительно, девушку избил ее жених, сейчас следователи устанавливают местоположение молодого человека", - рассказал источник РИА Новости.

Старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова сообщила, что на теле 27-летней девушки обнаружили телесные повреждения. По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Соседи Александра хорошо отзываются о паре: они якобы не ругались, были приветливыми и помогали другим.

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