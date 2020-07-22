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Пешеходы не успели отойти: подробности ДТП на юго-востоке Москвы

15:12
  • среда
  • 22 июля 2020

Последняя информация об аварии

Крупное ДТП произошло на юго-востоке Москвы. На Краснодарской улице столкнулись две иномарки. От удара одна из них вылетела на тротуар. Пострадали пешеходы.
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Авария произошла на пересечении Краснодонской и Краснодарской улиц. Это довольно оживленный перекресток. Обе дороги в две полосы и соответственно стоят светофоры. Обнародованы кадры с камеры уличного наблюдения, на которых запечатлён сам момент ДТП, передает "ТВ Центр". Автомобили на перекрестке стоят на запрещающий сигнал.

Загорается зеленый, весь поток тронулся. Первым был кроссовер "Ниссан. И спустя несколько секунд с перпендикулярной Краснодонской улицы на большой скорости вылетел седан "Фольксваген". Удар был очень сильный. "Ниссан" развернуло на 90 градусов, он проехал по инерции метров 15 выехал на тротуар и остановился, только врезавшись торговый павильон.

А вот "Фольксваген" после удара выехал на тротуар как раз в том месте, где зеленого сигнала светофора ждали пешеходы. Все случилось так быстро, что отойти в сторону они просто не успели. Пострадала пассажирка "Фольксвагена", в чью сторону пришелся удар. А также пожилая женщина, стоявшая на тротуаре. Она попала под колеса "Фольксвагена". Обе пострадавшие госпитализированы.

Окончательно виновник будет установлен в ходе разбора ДТП. Сейчас движение на перекрестке полностью восстановлено.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр".

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ДТП на перекрестке
Последствия ДТП на перекрестке
Последствия ДТП на перекрестке
Последствия ДТП на перекрестке
Последствия ДТП на перекрестке
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