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Депутат Мосгордумы Андрей Медведев рассказал о проблемах хостелов в столице

15:07
  • среда
  • 22 июля 2020

Часто хостелами называют "жуткие ночлежки"

Депутат Мосгордумы Андрей Медведев считает, что необходимо разграничить понятие "хостел" и "рабочее общежитие". По его словам, называть хостелами "жуткие ночлежки", постояльцы которых "делают, что хотят", - это "оскорблять людей", которые создают действительно хорошие заведения. Так депутат прокомментировал недавний случай с поножовщиной в одном из хостелов в Москве.

"Хостелами должны называть доступные гостиницы, а многие заведения существуют как рабочие общежития. Изначально слово "хостел" означало дешёвую молодежную гостиницу с минимумом удобств и, зачастую, многоместным размещением", - сказал Медведев в интервью "Аргументам и фактам".

По словам депутата, турист, заселяясь в хостел, легко может столкнуться с "пьяными мужиками". Часто владельцам таких заведений благодаря названию удается обходить миграционное законодательство.

"Например, известно, что иногда в таких ночлежках живут наемные работники, строители. Но для жильцов других квартир это очень плохая ситуация. Понятно, что она  выгодна и местным надзирающим органам, которые, прямо говоря, кормятся с этих заведений", - сказал Медведев.

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