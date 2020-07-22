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Главу карельского "Мемориала" признали виновным в развращении приемной дочери

15:30
  • среда
  • 22 июля 2020

Ему дали 3,5 года колонии

Суд приговорил главу карельского "Мемориала", историка Юрия Дмитриева к 3,5 года колонии.

Дмитриева обвинили в сексуальных действиях насильственного характера по отношению к его несовершеннолетней приемной дочери.

"Предварительно, срок наказания определен – 3 года 6 месяцев… Если это так, где-то 12 сентября Юрий Алексеевич выйдет на свободу", - заявил адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев.

В свою очередь прокуратура просила для Дмитриева 15 лет лишения свободы. Историку вменяли изготовление детской порнографии, насильственные действия сексуального характера в отношении приемной дочери и незаконное хранение оружия.

Защита просила оправдать Дмитриева по первым двум обвинениям, но говорила, что он готов признать, что хранил фрагмент ружья.

Уголовное преследование Дмитриева продолжается с 2016 года. Сначала у него нашли 140 фотографий падчерицы, 9 из которых были признаны порнографическими. Дмитриев объяснил, что вел дневник здоровья ребенка, так как девочка попала к нему в ужасном состоянии.

В апреле 2018 года суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии, однако признал его виновным по статье о хранении оружия. В июне суд отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. В результате Дмитриева вновь обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

За историка вступились более 170 представителей культуры, требуя его освобождения.  

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Юрий Дмитриев
Юрий Дмитриев
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