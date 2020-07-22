В России назвали главный критерий при открытии границ с ЕС

Решающее слово будет за медиками, заявили в МИД

Все страны стремятся избежать второй волны коронавирусной инфекции, поэтому решения об открытии границ должны быть очень осторожными. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, именно безопасность граждан России станет определяющим критерием при открытии границ со странами Евросоюза. Решающее слово будет за медиками, передает ТАСС со ссылкой на заявление Грушко.

С 1 июля Евросоюз открыл границы для жителей 15 государств. В списке - Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Черногория, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Сербия, Южная Корея, Таиланд, Тунис и Уругвай, а также Китай.

Сербию и Черногорию исключили из списка 14 июля. России и США в нем нет, но в ЕС пообещали, что перечень будут пересматривать каждые две недели.

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