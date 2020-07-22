Затравленная Карпович высказалась о несправедливости мира

Она оценила фантазии о ее романе с Прилучным

Актриса Мирослава Карпович, которую называют новой возлюбленной Павла Прилучного, прокомментировала шумиху вокруг их романа.

СМИ продолжают мусолить слухи об отношениях Карпович и Прилучного. То пишут, что актриса уже переехала в особняк своего возлюбленного, то утверждают, будто Прилучный подарил ей машину своей экс-супруги. Некий анонимный источник заявил dni.ru, что звезда сериала "Папины дочки" приворожила коллегу. В частности, она якобы могла добавить ему в еду или питье несколько капель менструальной крови.

"Всем сочинителям статей обо мне выражаю благодарность и ставлю двойку за скудную фантазию, про кровь маловато написали. Всем адекватности", - отреагировала Мирослава Карпович на поток новостей.

Актриса также привела немного искаженную фразу, авторство которой приписывают греческому старцу Паисию Святогорцу. "Я сошла бы с ума от несправедливости этого мира, если бы не знала, что последнее слово остается за Всевышним. Аминь", - написала Карпович в Instagram. Из-за потока оскорбительных сообщений она закрыла комментарии на своей странице.

В июне Павел Прилучный развелся с Агатой Муцениеце. Вскоре СМИ опубликовали фото Прилучного с Карпович. Затем стало известно, что звезда сериала "Папины дочки" отправилась со своим новым возлюбленным и его детьми в Крым, причем без разрешения Муцениеце. Прилучный и Карпович не комментируют свои отношения.

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