Ефремов попал в руки судьи, приговорившей Захарченко, Кокорина и Мамаева

Снисхождения ждать не придется

Дело актера Михаила Ефремова рассмотрит судья Елена Абрамова, которая вынесла приговор бывшему полковнику Дмитрию Захарченко, осудила футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, арестовала активиста Константина Котова

"Дело распределили судье Абрамовой Елене Дмитриевне", - сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

ДТП с Ефремовым произошло вечером 8 июня. Актер сел за руль своего внедорожника в состоянии алкогольного опьянения. Он вылетел на встречку и врезался в фургон, которым управлял курьер Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. По данным СМИ, у Захарова остались взрослые сыновья, внучка и крестник.

Ефремова отправили под домашний арест до 9 августа. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Артист извинился перед родственниками погибшего и предложил им финансовую помощь, однако те пока не готовы ее принять.

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