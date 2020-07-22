ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Перестрелка ФСБ с террористами в КБР попала на видео

16:24
  • среда
  • 22 июля 2020

Боевики оказали вооруженное сопротивление при задержании

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии. Члены ячейки террористической организации "Исламское государство" (деятельность организации запрещена на территории России) планировали атаковать сотрудников правоохранительных структур, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое поступило в редакцию ТВЦ.RU.

В Нальчике дома у террористов нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками.

Четверо боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На видео ЦОС ФСБ попал момент перестрелки с террористами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Террористический акт" и "Незаконное изготовление оружия".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Спецоперация ФСБ
Спецоперация ФСБ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.