Перестрелка ФСБ с террористами в КБР попала на видео

Боевики оказали вооруженное сопротивление при задержании

Сотрудники ФСБ и МВД предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии. Члены ячейки террористической организации "Исламское государство" (деятельность организации запрещена на территории России) планировали атаковать сотрудников правоохранительных структур, говорится в сообщении ЦОС ФСБ, которое поступило в редакцию ТВЦ.RU.

В Нальчике дома у террористов нашли самодельное взрывное устройство, компоненты для изготовления взрывчатых веществ, а также средства связи, содержащие переписку с боевиками.

Четверо боевиков были обнаружены в горно-лесистой местности Чегемского района КБР. При задержании они оказали вооруженное сопротивление и получили ранения, несовместимые с жизнью. На месте боестолкновения обнаружены автомат, карабин, два пистолета и боеприпасы. На видео ЦОС ФСБ попал момент перестрелки с террористами.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статьям "Террористический акт" и "Незаконное изготовление оружия".

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