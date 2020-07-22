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Ученые: Украина - родина современных страусов

16:42
  • среда
  • 22 июля 2020

Птица мигрировала с Западного Причерноморья в Африку

Российские ученые пришли к выводу, что предки современных страусов появились около восьми миллионов лет назад на территории Западного Причерноморья - сейчас это земли Украины и Молдовы.

Палеонтологи сравнили скорлупу причерноморских страусов со скорлупой современных птиц, от чего сделали вывод, что это их предок, пишет научный журнал Earth-Science Reviews.

Первые страусы появились около 23 миллионов лет назад в Южной Африке, порядка 15 миллионов лет назад птицы проникли на территорию современной Турции, а позже добрались до Индии и Монголии.

А на территории Западного Причерноморья около восьми миллионов лет назад появился новый тип страуса, который вновь мигрировал в Африку, вытеснив остальных птиц.

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