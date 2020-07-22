Путин призвал сделать новые сервисы Пенсионного фонда доступными

Электронные услуги должны быть удобными для граждан, заявил президент

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Пенсионного фонда Максимом Топилиным. Обсуждалась текущая работа фонда, в том числе с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки, передает "ТВ Центр".

"Начнем с того, как организована работа по социальным выплатам: и гражданам, у которых дети до трех лет, Пенсионный фонд выплачивает деньги, и нашим ветеранам, и ряд других денежных операций производит. Давайте с этого начнем", - сказал Путин.

"Последние недели ведется очень серьезная работа по выплатам, прежде всего детишкам – это дети от нуля до трех лет, также еще с трех до 16 лет. За последнее время мы вышли на достаточно высокие показатели охвата – уже более 90 процентов. Вы ставили задачу, чтобы мы дошли до каждой семьи, чтобы каждая семья могла получить выплаты. И если брать всю когорту – детей с нуля до 16 лет, – то, по нашим оценкам, теоретически мы можем выйти на цифру почти в 28 миллионов. Большинство семей воспользовалось Единым порталом Госуслуг – удобным сервисом, действительно, сработал очень хорошо, и подавляющее большинство людей воспользовалось этой технологией", - ответил глава Пенсионного фонда России Максим Топилин.

Глава Пенсионного фонда также сообщил президенту, что во время пандемии коронавируса резко увеличилось количество услуг, которые фонд оказывает в электронном виде. По словам Максима Топилина, сейчас для того, чтобы получить материнский капитал, не надо обращаться со специальным заявлением. Выплаты назначаются автоматически - на основании данных о регистрации в ЗАГСе, которые поступают в фонд. Также в ближайшее время не потребуется заявлений на назначение пенсий по инвалидности и ежемесячных выплат инвалидам.

Владимир Путин, в свою очередь, обратил внимание на то, что электронные услуги должны быть удобными для граждан.

"Нужно, чтобы все эти новые, современные цифровые сервисы были доступны людям, понятны, чтобы они умели этим пользоваться", - подчеркнул президент.

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