Собянин рассказал о ходе реализации программы реновации

Строительство останавливалось на месяц из-за пандемии, но сейчас работы вновь возобновлены

Отставания в реализации программы реновации в Москве не будет. Это сегодня пообещал мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство в городе останавливалось буквально на месяц из-за пандемии, но сейчас все работы вновь возобновлены. Мэр осмотрел дом на Изумрудной улице, куда началось переселение.

"Дом, в котором мы жили раньше - вот, а новый дом - прямо здесь, рядом. И я стал ближе к метро на 150 метров!" – говорит житель нового дома Владимир Лонь.

Перемена места жительства, которую и переездом сложно назвать. От старой хрущевки до нового дома Владимира - всего каких-то двести метров.

"Мы получили большую площадь, в доме есть лифт, не надо носить на 3-й этаж даже детскую коляску. С лифтом, конечно, очень и очень хорошо", - заявил новосел Владимир Лонь.

Квартира в доме, построенном по программе реновации, в светлых тонах: свежий ремонт и удобная планировка. Полугодовалая Полина именно здесь готовится сделать свои первые шаги. Молодая семья Владимира одной из первых переехала в новый дом. Условия жизни качественно изменились. Здесь и детская площадка с современным покрытием и удобный лифт для выхода на прогулку с коляской. А среди первых гостей - мэр Москвы Сергей Собянин.

"Дом интересный. Все обустраиваем. Получается, что квартира была как такой холст, ну, помимо того, что она белая, с ней сейчас можно работать", - заявили новые жильцы.

Идей для дизайна у молодой семьи много, но самое главное - есть время для их реализации, ведь все бытовые функции в новой квартире уже продуманы.

"Идеального проекта дом, серьезный, с улучшенной отделкой, smart-дом отчасти, новая система регулирования водопотребления, тепла, электроэнергии, Wi-Fi для снятия показаний счетчиков, датчиков и управления. Посмотрим, как это будет функционировать. Мы пытаемся насытить новые дома новыми решениями и в программе реновации как раз такая возможность есть", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Автоматизированные счетчики будут передавать данные в диспетчерскую службу сразу же и такая система может быть распространена на все дома программы реновации в Москве, обещает мэр. Этот "умный" дом - один их первых в районе Лосиноостровский. Всего же новые квартиры получат 12 тысяч жителей старых пятиэтажек. Для организации переселения подобрано 11 стартовых площадок.

"Ваши соседи, жители других пятиэтажек района Лосиноостровский, тоже скоро получат новые дома, - всего по всем шести домам ведется проектирование, строительство, а ваш дом один из первых. В этом районе с точки зрения реновации все будет хорошо, и, надеюсь, никаких задержек по программе не будет", - сказал мэр.

Пандемия в Москве лишь притормозила реновацию. Сейчас все стройки возобновлены и идут в еще более активном темпе. Начиная с 1 июня этого года, в новостройку на Изумрудной улице переезжают жители соседней пятиэтажки. На сегодняшний день новоселье справили уже 10 семей, договоры мены заключили 35.

"Получается 55 квадратов, это примерно на 10 больше, чем было, в таком виде и все отлично! Ремонт отличный, всем доволен. Балкон достаточно большой с видом на лес и на прошлый дом", - рассказал Сергей Захаров.

После завершения переселения эта пятиэтажка на улице Изумрудной будет демонтирована, а на ее месте построят еще один дом для второй волны переселения жителей района Лосиноостровский.

Елена Сахно, Станислав Чубин, Виктор Мальцев, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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