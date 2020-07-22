Мосгорсуд отменил арест экс-полицейским по делу Голунова

Дело отправили на новое рассмотрение

Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста четырем бывшим полицейским, задержанным по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"Выслушав мнения сторон, суд решил отменить продление срока содержания под стражей Акбару Сергалиеву, Игорю Ляховцу, Максиму Уметбаеву и Роману Феофанову", - сообщили ТАСС в зале суда.

Материалы по избранию меры пресечения отправили на новое рассмотрение в Басманный суд. Обвиняемые останутся под стражей до 2 августа.

Журналиста Ивана Голунова задержали в 6 июня 2019 года в столице. Против него завели уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Позже дело официально закрыли в связи с недоказанностью вины. Ряд офицеров и генералов, причастных к ситуации, были уволены. В декабре Владимир Путин сообщил, что в отношении этих сотрудников заведены уголовные дела.

Зимой 2020 года суд арестовал экс-сотрудников отделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Романв Феофанова, Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца.

Все они обвиняются в превышении полномочий, фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков. Своей вины никто не признает.

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