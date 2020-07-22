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Гагарина в шелковом мини зажгла с Варнавой в центре Москвы

17:41
  • среда
  • 22 июля 2020

Звезды устроили танцы посреди улицы

Телеведущая Екатерина Варнава вместе с певицей Полиной Гагариной устроили зажигательные танцы в центре Москвы.

На видео, которое Варнава опубликовала в Stories, запечатлен момент, как артистки, услышав знакомую мелодию, пустились в пляс.

За долгое время после карантина светская тусовка собралась в одном месте, чтобы отпраздновать открытие поп-ап бутика BVLGARI. Среди гостей заметили Ренату Литвинову, Надежду Оболенцеву, Анну Цуканову-Котт, Алесю Кафельниковц, Агату Муцениеце, Любовь Толкалину, Юлию Хлынину и других.

Примечательно, что объявившие о разводе со своими вторыми половинками Гагарина и Муцениеце выглядели сногсшибательно. Полина выбрала шелковое мини-платье бежевого оттенка, а Агата - полупрозрачном платье с высоким разрезом.

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