Гагарина в шелковом мини зажгла с Варнавой в центре Москвы

Звезды устроили танцы посреди улицы

Телеведущая Екатерина Варнава вместе с певицей Полиной Гагариной устроили зажигательные танцы в центре Москвы.

На видео, которое Варнава опубликовала в Stories, запечатлен момент, как артистки, услышав знакомую мелодию, пустились в пляс.

За долгое время после карантина светская тусовка собралась в одном месте, чтобы отпраздновать открытие поп-ап бутика BVLGARI. Среди гостей заметили Ренату Литвинову, Надежду Оболенцеву, Анну Цуканову-Котт, Алесю Кафельниковц, Агату Муцениеце, Любовь Толкалину, Юлию Хлынину и других.

Примечательно, что объявившие о разводе со своими вторыми половинками Гагарина и Муцениеце выглядели сногсшибательно. Полина выбрала шелковое мини-платье бежевого оттенка, а Агата - полупрозрачном платье с высоким разрезом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"