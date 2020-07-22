Китай назвал провокацией требование США закрыть консульство в Хьюстоне

Пекин пригрозил дать ответ

Китай обязательно даст ответ на решение США закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне, если Вашингтон не отменит это требование. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР.

По его словам, в Китае американскую позицию воспринимают как одностороннюю политическую провокацию, которая серьезно нарушает международные нормы. По некоторым данным, в качестве ответной меры на недружественный шаг Вашингтона в Пекине рассматривают возможность закрытия консульства Соединенных Штатов в Ухане.

Требование о прекращении работы китайского генконсульства в Госдепе объяснили необходимостью защитить американскую интеллектуальную собственность и личные данные граждан США, которые якобы намерен похитить Пекин с помощью китайских госкомпаний. Госсекретарь Майк Помпео и вовсе заявил о планах по созданию международной коалиции для противостояния угрозам, которые исходят из Китая.

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