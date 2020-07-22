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Опубликована переписка убитой невесты с ее женихом

18:42
  • среда
  • 22 июля 2020

Девушка считала, что все трудности преодолимы

В Сети появилась переписка убитой в Москве девушки Марины с ее женихом Александром.
Жених избил невесту незадолго до ее убийства в Москве

Как следует из сообщений, пара постоянно ругалась, расставалась, а после возобновляла отношения. В своем закрытом аккаунте в Twitter Марина неоднократно писала, что больше не будет "звонить и писать", но спустя время признавалась обидчику в любви и просила "начать все с начала", пишет РЕН ТВ.

"Рутина нас убивает, я чувствую, что мы сможем все вместе, все прожить в горе и в радости, в богатстве и в бедности, нужно бороться, не останавливаться, вместе мы сильнее всех", - писала девушка 27 мая. На следующий день она обратилась в травмпункт после очередного избиения.

Несмотря на вспыльчивый характер, Александр всегда извинялся за свое поведение и часто признавался в любви. "Ты для меня самая лучшая. Твоя улыбка - это космос", - писал он.

Накануне вечером в одном из жилых домов в Колпачном переулке в Москве обнаружили тело 27-летней девушки с множественными ранениями головы и туловища. По данным следователей, ее убил жених, с которым в августе она должна была узаконить отношения.

Молодого человека ищут, после преступления он покинул Москву. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство".

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