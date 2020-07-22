Саперы взорвали сумку с пиццей в Москве (видео)

Перекрыли целую улицу

Подозрительная сумка, которую обнаружили на улице Ильинке в Москве, наделала много шума в прямом и переносом смыслах.

О происшествии стало известно днем 22 июля. Возле дома №12/2 по Ильинке пешеходы обнаружили подозрительную сумку и вызвали кинологов.

Приехавшие на место происшествия специалисты перекрыли целую улицу и обезвредили сумку с помощью водяной пушки.

"Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке", — сказал источник агентства ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, в сумке находилась пицца. Движение по участку улицы Ильинка от Большого Черкасского переулка до Новой площади снова открыто. Коммунальщики проводят уборку пешеходной зоны.

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