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Саперы взорвали сумку с пиццей в Москве (видео)

19:30
  • среда
  • 22 июля 2020

Перекрыли целую улицу

Подозрительная сумка, которую обнаружили на улице Ильинке в Москве, наделала много шума в прямом и переносом смыслах.  

О происшествии стало известно днем 22 июля. Возле дома №12/2 по Ильинке пешеходы обнаружили подозрительную сумку и вызвали кинологов.

Приехавшие на место происшествия специалисты перекрыли целую улицу и обезвредили сумку с помощью водяной пушки.

"Только что специалисты во взаимодействии с саперами взорвали подозрительную сумку на Ильинке", — сказал источник агентства ТАСС в экстренных службах.

По предварительным данным, в сумке находилась пицца. Движение по участку улицы Ильинка от Большого Черкасского переулка до Новой площади снова открыто. Коммунальщики проводят уборку пешеходной зоны.

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