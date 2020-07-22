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Волочкову оштрафовали за нарушение карантина

19:38
  • среда
  • 22 июля 2020

Балерина лишилась денег за посещение Дивеево

Балерина Анастасия Волочкова лишилась 20 тысяч рублей после того, как в июне посетила Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области. Суд признал, что она нарушила правила карантина, передает РИА Новости.

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Официально въезд в Дивеево был закрыт, однако балерина все же смогла пройти к священным местам через объездной путь.

Ранее в администрации Дивеево сообщили, что Волочкова и ее водитель приехали в село, нарушив требования карантина, действующего в этом населенном пункте с 25 апреля. Протокол на балерину составили в магазине "Продукты".

Сама Волочкова считает, что сотрудники полиции, выписывавшие ей штраф, поступили непрофессионально, потому что их оперативная съемка была опубликована в СМИ. По мнению балерины, она не нарушала введенный карантин.

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