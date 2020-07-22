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Канье Уэст заявил, что давно хочет развестись с Ким Кардашьян

20:24
  • среда
  • 22 июля 2020

Ужа два года рэпер не может решиться на этот шаг

Американский рэпер Канье Уэст уже два года хочет развестись со своей женой - звездой реалити-шоу Ким Кардашьян.

Об этом он написал в Twitter, но чуть позже удалил публикацию. Причиной таких мыслей стала ревность к рэперу Мику Миллу.

"Я пытаюсь развестись с тех пор, как Ким встречалась с Миком, чтобы обсудить тюремную реформу", - написал рэпер.

При этом Уэст отметил, что Мик – его друг и вел себя уважительно и соблюдал нормы приличия в общении с замужней Ким, а вот она – "перешла все границы".

16 июля стало известно, что Канье Уэст зарегистрировался как кандидат для участия в выборах президента США. Музыкант уже заполнил форму № 1 Федеральной избирательной комиссии США, необходимую для регистрации кандидатом для участия в выборах.

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