Евгений Герасимов: Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому

Памятник планируется установить на территории госкорпорации "Росатом"
В Москве установят памятник советскому государственному деятелю Ефиму Славскому. Такое решение приняли депутаты Мосгордумы.
Как рассказал АГН "Москва" председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, Славский был одним из руководителей по созданию ядерного щита нашей страны.
Памятник приурочен к 75-летию отечественной атомной промышленности. Предложение установить монумент было внесено в Мосгордуму госкорпорацией "Росатом", источник финансирования - средства Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. Памятник планируется установить на территории парадного сквера госкорпорации "Росатом".
Ефим Славский - советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности, трижды Герой Социалистического Труда, один из руководителей советского атомного проекта. В 1957-1986 годах являлся министром среднего машиностроения СССР.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"