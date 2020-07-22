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Евгений Герасимов: Мосгордума утвердила возведение монумента Ефиму Славскому

20:22
  • среда
  • 22 июля 2020

Памятник планируется установить на территории госкорпорации "Росатом"

В Москве установят памятник советскому государственному деятелю Ефиму Славскому. Такое решение приняли депутаты Мосгордумы.

Как рассказал АГН "Москва" председатель комиссии столичного парламента по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, Славский был одним из руководителей по созданию ядерного щита нашей страны.

Памятник приурочен к 75-летию отечественной атомной промышленности. Предложение установить монумент было внесено в Мосгордуму госкорпорацией "Росатом", источник финансирования - средства Российского профессионального союза работников атомной энергетики и промышленности. Памятник планируется установить на территории парадного сквера госкорпорации "Росатом".

Ефим Славский - советский государственный деятель, специалист в области цветной металлургии, руководитель советской атомной промышленности, трижды Герой Социалистического Труда, один из руководителей советского атомного проекта. В 1957-1986 годах являлся министром среднего машиностроения СССР.

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