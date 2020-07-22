Депутат МГД Козлов рассказал о программе борьбы с борщевиком

Москва объединит усилия с Подмосковьем

Мосгордума обменяется опытом с Мособлдумой для борьбы с борщевиком в регионе. Об этом заявил председатель комиссии МГД по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов. По его словам, совместными усилиями с близлежащими регионами Москва сможет победить "зеленого монстра".

"Борщевик - это проблема не только города Москвы, депутаты подтвердили, что поступают жалобы и из других округов, районов, в том числе и "старой" Москвы. <...> Мы уже видим, что несколько лет в Московской области приняты соответствующие поправки, действует программа. И обязательно вместе с коллегами из Мособлдумы проведем совместную работу, обменяемся опытом", - сказал Александр Козлов (цитата по АГН "Москва").

Депутат подчеркнул, что дело не только в установлении штрафов. "Самое главное - это принятие синхронной программы, в том числе и вместе с Московской областью", - заявил парламентарий.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли закон о введении штрафов от 2 до 5 тысяч рублей для граждан за неудаление с принадлежащих им земельных участков борщевика Сосновского. Для должностных лиц штраф больше - от 20 до 50 тысяч рублей; для юридических лиц - от 150 до 700 тысяч рублей.

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