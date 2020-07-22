Депутат МГД отметил растущую популярность столичного профессионально-технического образования

Среднее образование в Москве на передовом уровне

Депутат МГД Андрей Титов рассказал, как устроена столичная система профессионально-технического образования.

Сейчас в Москве идет прием в колледжи, в них можно освоить промышленные специальности, такие как оператор станков с программным управлением, производство и обслуживание авиатехники, автоматизация производств. Кроме того, можно получить образование по профессиям будущего: проектировщик 3D-печати в строительстве, архитектор территорий, сити-фермер, урбанист-эколог.

"Самый высокий конкурс при приеме в колледже зафиксирован на направлениях "программирование" и "графический дизайн": более десяти человек на место", - рассказал Титов в интервью изданию "Аргументы и Факты".

В ближайшие годы будет высокий спрос на таких специалистов с прикладными знаниями, считает депутат. Появление таких специальностей показывает, что система профтехобразования четко следует за спросом.

"И сегодня мы не просто опережаем Запад в развитии ряда технологий. Если раньше ведущие российские вузы выпускали высококвалифицированных ИТ-специалистов, то сейчас Москва делает получение специальности в самых передовых отраслях доступным не только в системе высшего образования, но и среднего", - пояснил депутат.

Титов также отметил, что система профтехобразования в таких условиях должна быть гибкой. Колледжи конкурируют с многочисленными курсами, онлайн-образованием, мастер-классами специалистов разного толка.

"Ключевой задачей среднего образования сейчас является создание конкурентноспособных обучающих программ, где молодые ребята смогут за два года получить прикладную профессию, которая позволит сразу хорошо зарабатывать, и даст основу для дальнейшего непрерывного образования", - Титов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"