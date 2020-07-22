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Опубликованы результаты ДНК-теста сына Децла

21:14
  • среда
  • 22 июля 2020

Мальчик может унаследовать творчество и состояние отца

Басманный суд Москвы обнародовал результаты ДНК-теста 15-летнего Меркурия Антония Иоанна – сына покойного певца Децла.
Александр Толмацкий требует ДНК-тест для единственного сына Децла

22 июля прошло заседание по делу Юлии Киселевой, которая подала иск к Пенсионному фонду после отказа выплачивать ей социальную пенсию по потере кормильца. Путаница произошла из-за того, что вдова Децла не вписала мужа в свидетельство о рождении сына.

"Меркурий Антоний Иоанн по результатам ДНК-теста официально признан наследником первой очереди покойного Кирилла Толмацкого", — говорится в заключении суда.

Теперь мальчик с большой долей вероятности получит авторские права на произведения знаменитого отца, его недвижимость и накопления, пишет издание StarHit.

По иронии судьбы заседание прошло в день рождения Децла. 22 июля ему могло бы исполниться 37 лет.

Децл умер 3 февраля 2019 года на частной вечеринке в ижевском клубе. После его смерти на поверхность всплыли сложные отношения в его семье. Юлия с сыном не пришла на похороны певца, запретила родителям мужа общаться с внуком. До сегодняшнего дня отец рэпера сомневался в том, что Антоний - его внук. 

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