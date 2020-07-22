Первый отчет Михаила Мишустина перед депутатами. Главное

Значительная часть выступления премьера была посвящена борьбе с COVID-19

В Госдуме на последнем заседании весенней сессии заслушали ежегодный отчет о работе правительства. Впервые о результатах деятельности кабинета министров в качестве премьера докладывал Михаил Мишустин. Значительная часть его выступления была посвящена борьбе с эпидемией коронавируса и поддержке пострадавших отраслей. Также премьер рассказал о мерах по обеспечению социально-экономического развития страны и реализации национальных целей.

В этом году отчёт правительства перед Госдумой пришлось перенести из-за пандемии. Изначально премьер-министра ждали на Охотном ряду в апреле. Однако эпидемиологическая ситуация внесла свои коррективы. Впрочем, уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что те меры, которые как раз и приняло правительство Мишустина по борьбе с коронавирусом, оказались эффективными.

Уже 30 января, напомнил премьер, он отдал распоряжение прекратить любое сообщение с Китаем, что позволило выиграть драгоценное время. Подготовить специализированные палаты. Мобилизовать врачей. Наладить массовое тестирование. Все это в итоге помогло спасти тысячи жизней и взять ситуацию с COVID-19 под контроль.

"Но, конечно, бдительность терять не будем, пока не появится надёжное лекарство от коронавируса. По двум вакцинам, наверное, вы знаете, уже проводятся результаты клинических исследований. Убеждён, что наши разработки будут востребованы в России и во всём мире", - заявил Мишустин.

Но расслабляться не стоит. Хотя это уже многие сделали. Некоторые члены правительства, например, пришли в Госдуму без масок. Да и многие депутаты средствами личной защиты решили пренебречь.

"Один вон Толстой, внук писателя великого хоть перчатки надел. Все остальные без перчаток и без масок. Вот фракция ЛДПР, посмотрите. Кто в масках, они собираются на выборы в восьмой созыв. Кто без масок, мы их вычеркиваем. Они на выборы не идут", - заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Жириновский напомнил, что из-за пандемии вся страна была вынуждена уйти на самоизоляцию. Остановились целые отрасли экономики, которым необходимо теперь помогать. Для этого правительством был разработан беспрецедентный пакет мер поддержки. Причем коснулись они не только бизнеса, но и простых граждан, рост доходов которых, подчеркнул премьер, по-прежнему в числе главных приоритетов.

"Мы сформулировали главную цель правительства - это повышение качества жизни каждого человека в стране за счёт роста экономики, развития социальной сферы, а значит достижения национальных целей, которые поставил перед нами президент", – сказал председатель правительства.

Но сначала российскую экономику нужно вернуть к нормальным показателям. Обеспечить это планируют за счёт роста промышленности и числа предприятий малого и среднего бизнеса. Помогут и крупные инфраструктурные проекты, вроде БАМа и Транссиба. А также строительная отрасль, которая благодаря льготной ипотеке от кризиса почти оправилась.

"Та льготная ипотека - правильное решение. Но, во-первых, я абсолютно убежден, в идеале нужно делать эту льготную ипотеку по такой ставке бессрочной", - уверен руководитель фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

Вообще депутаты, судя по тональности дискуссии, работой нового правительства и премьера пока, скорее, довольны. Курс, взятый на цифровизацию и импортозамещение, поддержали все фракции. Хотя вопросы, разумеется, были.

"А что будет с госпрограммами? Мы пойдем снова по замкнутому кругу? Когда они вносятся в Госдуму в виде паспортов. Потом нам говорят, что мы их доработаем до первого апреля с учетом принятого бюджета. То есть подгоним под принятый бюджет. Первого апреля нам говорят ну, вот все больше не могу, а все остальное сделаем к первому октября. И этот круг продолжается постоянно. Может пора его разорвать. Без этого мы не сможем решить те задачи, которые поставил президент", - заявил Андрей Макаров, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам (фракция "Единая Россия").

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова, в свою очередь, интересовал дефицит бюджета.

"Хочу обратиться к Силуанову. Хотел назвать товарищ, но пока он не тянет на товарища. Дыра в бюджете вами обозначена - 5 триллионов. Мы обязаны тогда искать откуда взять средства?" – сказал Зюганов.

Его однопартиец Николай Харитонов попросил премьера поддержать животноводов. "Возьмите под личный контроль племенной молодняк", - обратился он к Мишустину.

"Молодняк возьмём под личный контроль. На работу будем ходить с песнями. Я многому учусь". – ответил председатель правительства.

Зашёл разговор и про закон о гаражной амнистии. "Можно ли рассчитывать на то, что правительство в осеннюю сессию внесет такой законопроект в Госдуму, чтобы мы его могли быстро принять?" – спросил Олег Шеин, заместитель руководителя фракции "Справедливая Россия".

"Я сам пострадал из-за отсутствия закона о гаражной амнистии. У меня был гараж и его, к сожалению, мы не смогли удержать. Законопроект подготовлен, и я лично буду его поддерживать. Потому что это восстановление справедливости", - заверил премьер.

Спросили у премьера и про новый учебный год, учитывая, что угроза второй волны сохраняется.

"Будут ли открыты школы для посещения учениками или обучение будет продолжено в онлайн-режиме?" – поинтересовался Максим Зайцев, фракция ЛДПР.

"По-разному сейчас складывается ситуация, но, в целом, могу сказать с докладов, которые я слышу, что в целом мы готовимся к нормальному первому сентября", - сообщил председатель правительства Михаил Мишустин.

А седьмого сентября к работе вновь приступит и Госдума, после сегодняшнего заседания ушедшая на каникулы. Имея, кстати, уже расширенные полномочия, согласно поправкам в Конституцию, за которые проголосовало подавляющее большинство граждан.

"У нас депутаты лучше будут понимать видение министров, как они планируют решать ту или иную проблему, насколько они в материале, и как вообще, в целом, правительство видит эти задачи. Потому что, на наш взгляд, после того, как были приняты поправки в Конституцию, правильно бы было работу построить на новом уровне", - сказал Вячеслав Володин, председатель Госдумы.

Однако сегодня Михаил Мишустин обошелся без помощи министров и вице-премьеров. Хотя Вячеслав Володин и предлагал подключить их к дискуссии.

"Может быть, все-таки подключим к разговору министров и вице-премьеров? Они как-то приуныли. Им хочется показать, насколько эффективно работает министерство", - спросил Володин.

"Я бы все-таки попросил бы разрешить мне до конца ответить на вопросы. Мы готовились же серьезно к Думе, потом наша команда обязательно выступит, если надо будет", - заявил Мишустин.

Всего председателю правительства было задано больше двадцати вопросов. Еще около четырехсот депутаты направили в письменной форме, подчеркнув, что в ближайшее время рассчитывают получить на них ответы.

Александр Панюшкин, Александр Терентьев, "ТВ Центр", Москва.

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