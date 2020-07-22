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Путин и премьер Греции обсудили решение Турции по Святой Софии

22:13
  • среда
  • 22 июля 2020

Обсуждалось также развитие российско-греческого взаимодействия в различных областях

Владимир Путин провел телефонный разговор  с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом. Обсуждалось развитие российско-греческого взаимодействия в различных областях, передает "ТВ Центр".

Отдельное внимание было уделено проведению запланированного на 2021 год "перекрёстного" года истории, в том числе в контексте предстоящего празднования в Греции 200-летия начала национально-освободительной борьбы за независимость.

Лидеры двух стран обсудили ситуацию в связи с изменением статуса храма Святой Софии в Стамбуле. Владимир Путин и Кириакос Мицотакис подчеркнули исключительное культурное, историческое и духовное значение этого уникального объекта всемирного наследия. Они отметили важность его сохранения в качестве общечеловеческого достояния. Телефонный разговор состоялся по инициативе греческой стороны.

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