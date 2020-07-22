США объявили Китаю дипломатическую войну

Пекин назвал это беспрецедентной эскалацией

Страны Евросоюза согласовали новые санкции против граждан России, Китая и КНДР, которые якобы причастны к ряду кибератак. Обоснований и доказательств не приводится. При этом санкционные действия США против "Северного потока-2" в Европе считают незаконными, о чём в очередной раз заявили в Берлине. Вашингтон между тем объявил Китаю не только санкционную и экономическую, но и дипломатическую войну, потребовав закрыть генконсульство в Хьюстоне.

На сборы - всего 3 дня. Официальный представитель Госдепа США заявила, что требование закрыть консульство КНР в Хьюстоне призвано обеспечить защиту интеллектуальной собственности и личной информации американцев. Мол, Америка не потерпит нарушения ее суверенитета со стороны Китая, несправедливых торговых взаимоотношений. Официальный Пекин назвал это беспрецедентной эскалацией и призвал немедленно отменить ошибочное решение о ликвидации диппредставительства.

"Это политическая провокация, принятая США в одностороннем порядке, серьезно нарушает международное право, основные нормы международных отношений и двустороннее консульское соглашение Китая и США", - сообщили в МИД КНР.

Это кадры, снятые якобы жителем соседней с консульством КНР в Хьюстоне многоэтажки. Утверждается, что на заднем дворе дипучреждения неизвестные жгут документы в мусорных баках. Очевидец позвонил в пожарный департамент.

"Когда мы подъехали, не было никаких признаков неконтролируемого пожара, хотя, некоторый запах дыма был. При попытке войти внутрь нам было отказано в доступе", - сказал Рай Лозано, помощник начальника пожарного департамента Хьюстона.

Потоптавшись возле входа, пожарные уехали ни с чем. А пламя дипломатического скандала продолжает разгораться. В отдельном заявлении Госдеп обвинил Народную Республику в массовом шпионаже и незаконных операциях по распространению влияния, запугивании граждан США китайского происхождения, проживающих в КНР.

Во вторник американский минюст заявил - 2 китайских хакера, спонсируемых властями Поднебесной, на протяжении 10 лет совершали атаки на компании из США, чтобы украсть секреты, а в разгар пандемии коронавируса попытались добыть данные о вакцине. Госсекретарь Майк Помпео, побывавший сегодня с визитом в Дании, не упустил возможности натравить европейцев на китайцев.

"Китай совершает кражу не только американской, но и европейской интеллектуальной собственности в крупных масштабах. Это наносит гигантский ущерб экономике США. Президент Трамп сказал: хватит. Мы не позволим этому продолжаться. Мы ясно излагаем свои ожидания, касающиеся того, как следует вести себя Коммунистической партии Китая. И, когда она не поступает таким образом, мы собираемся предпринимать действия, защищающие американский народ", - заявил Помпео.

Подробности смотрите в репортаже Лилии Акиньшиной.

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