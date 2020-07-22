Родители Жанны Фриске отсудили у Шепелева 7 миллионов

Денежные страсти в этой семье все никак не улягутся

Пресненский районный суд Москвы взыскал с телеведущего Дмитрия Шепелева семь миллионов рублей в пользу родителей Жанны Фриске - Владимира и Ольги Фриске.

Суд постановил, что он должен выплатить треть от задолженности, которую взыскали с родителей Жанны в пользу благотворительной организации "Русфонд".

В свою очередь, иск Шепелева к родителям Фриске о взыскании денег суд отклонил, пишет "Московский комсомолец".

По просьбе Первого канала "Русфонд" предоставил для сбора пожертвований банковский счет. На него поклонники певицы перечислили 69 миллионов рублей. Из этой суммы фонд перевел 11 миллионов рублей на оплату больничных счетов певицы, еще 32,6 миллиона рублей пошли на лечение девяти онкобольных детей. Так распорядилась сама Жанна Фриске.

После смерти певицы от рака в июне 2015 года ее родители должны были вернуть оставшиеся деньги в фонд, но они отказались. Началось судебное разбирательство. Поскольку денег на счету у наследников Фриске не оказалось, взыскание было обращено на имущество. В результате деньги в фонд вернулись.

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