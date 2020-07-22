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Названа дата начала суда над Ефремовым

22:34
  • среда
  • 22 июля 2020

Слушание пройдет в закрытом режиме

Судебное заседание по делу артиста Михаила Ефремова пройдет 29 июля в Пресненском суде Москвы.
Ефремов попал в руки судьи, приговорившей Захарченко, Кокорина и Мамаева

Предварительное слушание начнется в 11:00, оно пройдет в закрытом режиме, пишет ТАСС.  

Дело будет рассматривать судья Елена Абрамова, вынесшая приговор экс-полковнику Дмитрию Захарченко, футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину.

Ранее Ефремову предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения. Ему грозит от пяти до 12 лет колонии. Расследование дела взяла на контроль Генпрокуратура России.

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