На Урале пострадавшие от паводка начали получать выплаты

Последствия мощных ливней ликвидируют

Жители города Нижние Серги, чье имущество пострадало из-за паводка, в четверг начнут получать компенсации. Первые выплаты будут по 15 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".

Последствия мощных ливней в Свердловской области сейчас устраняют сотни спасателей и десятки единиц техники. Уже восстановлено водо- и электроснабжение, за исключением частного сектора. Специалисты занимаются ремонтом газопровода.

Также идет расчистка улиц, русла реки, а жителям доставляют продукты и питьевую воду. Ход работ в среду проверил глава МЧС Евгений Зиничев, он приехал в регион по поручению президента.

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