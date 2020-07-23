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На Урале пострадавшие от паводка начали получать выплаты

08:19
  • четверг
  • 23 июля 2020

Последствия мощных ливней ликвидируют

Жители города Нижние Серги, чье имущество пострадало из-за паводка, в четверг начнут получать компенсации. Первые выплаты будут по 15 тысяч рублей, сообщает "ТВ Центр".
В уральском городе из-за сильнейших ливней ввели режим ЧС

Последствия мощных ливней в Свердловской области сейчас устраняют сотни спасателей и десятки единиц техники. Уже восстановлено водо- и электроснабжение, за исключением частного сектора. Специалисты занимаются ремонтом газопровода.

Также идет расчистка улиц, русла реки, а жителям доставляют продукты и питьевую воду. Ход работ в среду проверил глава МЧС Евгений Зиничев, он приехал в регион по поручению президента. 

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