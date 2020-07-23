Российские врачи прибыли в Бишкек

Они помогут киргизским коллегам в борьбе с COVID-19

В Бишкек прибыла группа российских врачей, они помогут киргизским коллегам в борьбе с коронавирусной инфекцией. 49 человек доставил в республику спецборт МЧС, передает "ТВ Центр".

Семь специалистов вылетели из подмосковного Жуковского, а по дороге в Уфе к ним присоединились еще 42 медработника. Все они направлены в Киргизию по поручению российского правительства.

Эпидемиологическая ситуация в республике сейчас довольно сложная. Больницы не справляются с растущим числом заболевших - развернуты десять временных стационаров, также не хватает врачей.

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