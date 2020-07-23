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Трамп пригрозил закрыть дипмиссии Китая в США

08:42
  • четверг
  • 23 июля 2020

Пекин требует ответа от Вашингтона

Президент США Дональд Трамп допустил закрытие вслед за консульством в Хьюстоне и других диппредставительств Китая. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Белом доме.
США объявили Китаю дипломатическую войну

О своем решении прервать работу китайской миссии в Хьюстоне американцы заявили во вторник и дали дипломатам 72 часа на сборы. В Госдепе этот шаг объяснили необходимостью защитить интеллектуальную собственность и личные данные граждан США, которые КНР якобы намерена похитить с помощью своих госкомпаний.

В свою очередь Пекин заявил, что американские власти не представили ни единого доказательства нарушений со стороны сотрудников генконсульства Китая в Хьюстоне. Глава дипмиссии КНР потребовал ответа от США. А представители посольства КНР в Вашингтоне сообщили о многочисленных угрозах взрыва и убийства дипломатов. Причиной, по их мнению, послужило разжигание ненависти со стороны американских властей.

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