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Лесные пожары подобрались к Афинам (видео)

09:12
  • четверг
  • 23 июля 2020

Задействованы сотни спасателей

В окрестностях Афин идет эвакуация жителей из-за лесных пожаров. Огонь вплотную подошел к нескольким населенным пунктам и летнему лагерю. И это всего в 80 километрах от столицы Греции, передает "ТВ Центр".

Только за сутки в регионе произошло 57 возгораний. Большинство оперативно потушили, но ситуация по-прежнему непростая - работу пожарных осложняет сильный ветер. С огнем борются 250 спасателей, воду на очаги сбрасывают и с воздуха - задействованы 17 самолетов и вертолетов.

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