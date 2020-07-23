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Мотоциклистов предложили наказывать за движение между рядами

08:26
  • четверг
  • 23 июля 2020

В Думе придумали новые штрафы

Депутат Госдумы Светлана Бессараб предложила штрафовать мотоциклистов на 3 тысячи рублей за параллельное движение с автомобилями в одной полосе. Если владелец двухколесного транспортного средства лавирует между рядами и создает опасную ситуацию на дороге, то штраф должен составлять 15 тысяч рублей, считает парламентарий. Альтернатива штрафу - лишение водительских прав на срок от двух до шести месяцев. 
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Светлана Бессараб заявила, что водители мотоциклов и мопедов погибают в авариях почти в 30 раз чаще, чем автомобилисты. 

"Обычная ширина полос в наших городах может составлять 2,75 метра или даже меньше. Если поставить на такую полосу внедорожник, он займет 2 метра. Сколько остается на мотоциклистов, которые и в таких условиях идут на обгон, подвергая себя опасности? Исправить это можно только большими штрафами", - цитируют Бессараб "Известия"

Фиксировать правонарушения она предлагает традиционным способом - с помощью автоинспекции и камер наблюдения. 

Законопроект направили на обсуждение в правительство. 

Эксперты по-разному оценили эту инициативу. Например, координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов сказал, что движение между рядами - это одно из главных преимуществ мотоцикла. "Это по сути прямой запрет езды на мотоцикле", - заявил он. 

Президент Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин согласился с тем, что мотоциклисты часто создают аварийные ситуации на дороге. "Мотоциклы не всегда помещаются между машинами, когда едут по разделительной полосе", - отметил он. Однако байкеров трудно контролировать, поскольку в Госавтоинспекции не хватает мотоподразделений, посетовал эксперт. 

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