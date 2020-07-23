"Тебя будет не хватать": Нурмагомедов обратился к умершему отцу

Он был для него не только отцом, но и тренером, и другом

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов впервые высказался о своем отце, который скончался 3 июля в столичной больнице. 57-летний Абдулманап Нурмагомедов не смог пережить коронавирус, который дал осложнение на сердце и легкие.

"Тебя будет не хватать Отец, ты был Отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею, надеюсь, ты был доволен мною. Ведь в довольстве родителей довольство Аллаха", - написал Нурмагомедов в Instagram.

Свои соболезнования спортсмену выразили люди со всего мира. Среди них - футболисты Дэвид Бекхэм и Софьян Фегули, рэпер Capital T и промоутер в смешанных единоборствах Али Абделазиз.

Это первый пост Хабиба Нурмагомедова со дня кончины отца. Все эти дни он не общался с журналистами. Глава UFC Дана Уайт призвал общественность не беспокоить чемпиона. "Ему нужно время, чтобы утолить свою печаль", - сказал Уайт.

Напомним, что Абдулманап Нурмагомедов попал в махачкалинскую больницу 24 апреля. У него диагностировали пневмонию. 2 мая тренера перевезли в столичную клинику, а на следующий день, по данным СМИ, у него случился инфаркт. Его ввели в медикаментозный сон.

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