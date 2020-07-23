ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стильно одетая Пугачева станцевала на вечеринке

09:29
  • четверг
  • 23 июля 2020

Она стала королевой танцпола

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин посетили вечеринку, устроенную известным брендом. Народная артистка СССР вышла в свет в шортах, колготках и сюртуке черного цвета. 
"Приходи ко мне, дружок": Пугачева и Галкин обменялись нежностями

Галкин выложил в сториз Instagram несколько видео с мероприятия. На одних кадрах Пугачева оживленно беседует с Григорием Лепсом. На столике перед ними стоят фужеры, за спиной артистки горят свечи. 

На других роликах Примадонна становится королевой танцпола, двигаясь под песню, которую на сцене исполняет Полина Гагарина. В кадре мелькают Николай Басков и другие звезды. 

71-летняя Пугачева танцевала вместе с мужем. В какой-то момент выплясывающий шоумен, не в силах сдерживать эмоций, издает радостный крик на камеру. 

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором телеведущая Екатерина Варнава и Полина Гагарина устроили зажигательные танцы на той же вечеринке. 

Видео: Гагарина в шелковом мини зажгла с Варнавой в центре Москвы 

 

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.