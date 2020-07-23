Стильно одетая Пугачева станцевала на вечеринке

Она стала королевой танцпола

Певица Алла Пугачева и шоумен Максим Галкин посетили вечеринку, устроенную известным брендом. Народная артистка СССР вышла в свет в шортах, колготках и сюртуке черного цвета.

Галкин выложил в сториз Instagram несколько видео с мероприятия. На одних кадрах Пугачева оживленно беседует с Григорием Лепсом. На столике перед ними стоят фужеры, за спиной артистки горят свечи.

На других роликах Примадонна становится королевой танцпола, двигаясь под песню, которую на сцене исполняет Полина Гагарина. В кадре мелькают Николай Басков и другие звезды.

71-летняя Пугачева танцевала вместе с мужем. В какой-то момент выплясывающий шоумен, не в силах сдерживать эмоций, издает радостный крик на камеру.

Ранее в Сети опубликовали видео, на котором телеведущая Екатерина Варнава и Полина Гагарина устроили зажигательные танцы на той же вечеринке.

Видео: Гагарина в шелковом мини зажгла с Варнавой в центре Москвы

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