Патрульный корабль "Павел Державин" приступил к заводским испытаниям

Они проходят в Черном море

Новейший патрульный корабль "Павел Державин" впервые вышел в море и приступил к заводским испытаниям, во время которых будет проведена наладка и проверка функционирования всех систем, в том числе главной энергетической установки, передает "ТВ Центр".

Сейчас экипаж проходит обучение. "Павел Державин" построен для соединения кораблей охраны водного района Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. Он предназначен для защиты морской экономической зоны, может вести поисково-спасательные работы, сопровождать караваны судов и бороться с пиратами.

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