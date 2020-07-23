Такой шанс выпадает раз в 5 тысяч лет: россияне увидят уникальную комету

Где ее лучше наблюдать?

В четверг земляне смогут в полной мере насладиться необычайным зрелищем и в мельчайших деталях разглядеть комету Неовайс. Она приблизится на минимальное расстояние к нашей планете. Лучшее время для наблюдения вечер и первая половина предстоящей ночи.

Ярчайшая, стремительная. Редкий случай и большая удача, когда практически невооруженным глазом можно увидеть летящую комету. Астроном Владимир Сурдин говорит - последний раз таким образом наблюдал за космическими путешественницами лишь в конце девяностых годов прошлого века. И вот - новая возможность. 23 июля комета Неовайс находится на минимальном расстоянии от Земли - всего-то в 103 миллионах километров, передает "ТВ Центр".

"Выйдите на улицу, найдите ковш Большой Медведицы и под ним обязательно увидите комету. Если небо, конечно, ясное, безоблачное и городские огни не мешают. Очень советую взять в руки бинокль, невооруженным глазом она видна не особенно отчетливо, но видна", - рассказал старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

Её и обнаружили совсем недавно - в марте нынешнего года. Причем открыл комету не человек, а автоматический телескоп, летающий в космосе. По имени Неовайс. Поэтому космическую путешественницу так и назвали - в честь первооткрывателя. Это небольшая - всего несколько километров размером - ледяная глыба. Никакого влияния на Землю и вообще на планеты такое маленькое тело оказать не может. Летит она далеко, бояться её не стоит. А вот наблюдать и изучать - очень важно.

"Комета в замороженном состоянии в виде льда приносит нам то вещество, из которого формировались планеты Солнечной системы далеко-далеко в прошлом, примерно пять миллиардов лет назад. В самих планетах это вещество не сохранилось, оно давно уже переработано, а комета, как в морозильнике, сохранила это вещество", - рассказал Владимир Сурдин.

По мнению ученых, внутри комет содержатся и химические вещества - предшественники живых организмов. Например, аминокислоты. Сейчас в России комету Неовайс лучше всего видно в южных широтах - в районе Сочи. Тем не менее в ночное небо внимательно смотрят по всей стране. Приморье, Самара, Тольятти - фотографы публикуют удачные снимки космической странницы Самая эффектная ее часть, конечно, хвост.

"Когда комета приближается к солнцу, воздействие солнечного ветра сдувает пыль и газ, и эти хвосты могут разделиться, пылевой хвост может смотреть по направлению движения, а газовый хвост будет смотреть строго от солнца. У кометы Неовайс - у нее три хвоста действительно - пылевой и два ионных хвоста, газовых", - пояснил астрофизик, руководитель сектора астрономического образования Московского планетария Александр Перхняк.

Комета Неовайс уже начала удаляться от Солнца, а значит блеск будет слабеть. Наблюдать за ней можно еще неделю. И пропустить такое явление никак нельзя. Поскольку вернётся к нам эта небесная путешественница не скоро - она живет на периферии Солнечной системы и весьма редко посещает окрестности Земли. По прогнозам ученых, следующая встреча с землянами состоится минимум через пять тысяч лет.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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