Избранник певицы младше ее почти на 10 лет

Анна Седокова выходит замуж за латвийского баскетболиста Яниса Тимма. Радостным событием 37-летняя певица поделилась в инстаграме, написав огромный пост о своих чувствах к 28-летнему возлюбленному.

"Мне кажется, "до тебя" не было. Ты появился и изменил мою жизнь, показав мне, что значит настоящая любовь. Теперь, я знаю точно, что значит "любить больше жизни". Любить не смотря ни на что. Мы прошли через многое, наш опыт и наши ошибки, каждый день дают нам возможность ценить даже секунду друг с другом, каждую мелочь, каждое касание, но сегодня есть ТЫ и Я и есть наше удивительное настоящее и будущее", - написала Седокова (здесь и далее пунктуация автора сохранены, - прим. редакции).

Певица пообещала стать самой лучшей женой, другом и лучшей мамой для будущих детей. Седокова призналась, что благодарит бога за каждую секунду, проведенную вместе с любимым человеком, и скучает, когда его нет рядом.

"Ты моя вечность. Я сказала тебе "ДА". Да, я выйду за тебя, самый лучший мужчина во всей Вселенной", - написала она.

Анна Седокова была официально замужем дважды. Браки эти продлились около двух лет каждый. Воспитывает троих детей от разных мужчин. С Янисом Тиммой начала встречаться в 2019 году. В настоящее время пара находится в США.

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