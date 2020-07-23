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Назван эффективный способ улучшить сон

10:09
  • четверг
  • 23 июля 2020

Проблемы со сном могут приводить к депрессии

Травматолог-ортопед Константин Терновой заявил, что слишком мягкий, продавленный матрас может вызвать не только проблемы со спиной. Неправильно организованное спальное место, по его словам, мешает человеку восстановить силы и приводит к синдрому хронической усталости, а также к депрессии. 

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Терновой посоветовал купить максимально жесткий матрас и периодически его переворачивать. 

"Если человек с большой массой тела, то матрас тоже быстро продавится. Чтобы не появлялись "пролежни" в матрасе, его надо переворачивать или менять на другой. Как часто это надо делать - это зависит от качества матраса и от тех, кто на нем спит. Определить это можно визуально. Вмятины просто остаются", - цитирует врача radiosputnik.ria.ru

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