Путин открыл комплекс переработки нефти "Евро+" на Московском НПЗ

Установлено уникальное оборудование

Новейший комплекс переработки нефти "Евро+" запущен на Московском нефтеперерабатывающем заводе. Старт его работе дал в четверг в онлайн-формате Владимир Путин.

Это главный проект второго этапа модернизации знаменитого предприятия - основного поставщика топлива для московского региона. Его мощности обновлены на 80 процентов - беспрецедентный показатель для непрерывно действующего завода. Одним из приоритетов стала и забота об экологии. Уникальное оборудование позволяет в несколько раз сократить выброс вредных веществ в воздух и в Москву-реку, передает "ТВ Центр".

"Мы сегодня на Московском нефтеперерабатывающем заводе открываем новый высокотехнологичный комплекс переработки нефти "Евро плюс". Я хочу всех вас поздравить со знаменательным событием. Успешно реализован действительно очень важный, масштабный проект. Если иметь в виду что это крупнейшее предприятие в своей отрасли в регионе – 40 процентов рынка имеет предприятие, на котором вы сейчас находитесь, – то можно констатировать, что это крупнейший отечественный производитель оборудования, научные институты, строительные компании осуществили вместе, совместно, большой, очень нужный для московского региона проект", - отметил Путин.

"Завод играет огромную роль в качественных поставках на московский топливный рынок. Ежедневно сотни тысяч москвичей заправляются качественным бензином, который производится на этом заводе. Летают самолёты, которые заправлены авиакеросином, который здесь производится. От того, как качественно готовится продукт зависит жизнедеятельность большого города. Но особенность этого завода заключается в том, что он находится в городской черте. Вокруг него проживает - в экологической зоне - около 800 тысяч человек - целый район. И конечно, для москвичей важную роль играет экологическая составляющая этого завода", - сказал Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"