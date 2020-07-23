Новая "холодная война": чем ответит Китай на закрытие посольств в США

В Пекине назвали случившееся провокацией

"Холодная война" между США и Китаем выходит с торгового на дипломатический уровень. В Хьюстоне официально закрыта дипмиссия КНР. Причём, Дональд Трамп не исключает, что следом будет прекращена работа и других. Пекин готовит жёсткий ответ. Противники американского президента называют его расистом. А события в Портленде всё более напоминают гражданскую войну.

Решение окончательное - обжалованию не подлежит. Соединённые Штаты Америки в лучших традициях ультимативной риторики всё же додавили и вынудили Китай закрыть своё консульство в Хьюстоне. Сотрудникам любезно предоставили 72 часа чтобы собрать свои вещи и столь же оперативно покинуть рабочие места. Причина резкого прекращения китайской дипмиссии в одном из крупнейших штатов - недопустимое для дипломатов поведение.

"Во-первых, нам надоело упорное воровство американских технологий представителями и агентами китайского правительства. Во-вторых, неподобающее использование наших систем студенческих обменов. И третье - самое главное - несовместимое со стандартной практикой дипломатии поведение китайских дипломатов в консульстве в Хьюстоне", - сообщил первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн.

Раскрывать, что именно смутило Белый дом в поведении дипломатов, Бигэн не стал. Все сведения якобы скоро обнародуют спецслужбы США. Интриги не поняли и в Поднебесной. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбинь назвал случившееся односторонней политической провокацией Соединённых Штатов. Терпеть подобное власти Китая не намерены и примут решительные контрмеры. Особенно учитывая накаляющуюся обстановку и в других консульствах на американской территории. Китайские дипломаты заявили, что им поступают угрозы убийства. Причину видят в намеренном разжигании ненависти нынешней администрации президента. Извечный оппонент Трампа Джо Байден оперативно обвиняет главу Белого дома в расизме, что недопустимо для политика такого уровня.

"Ни один президент-республиканец никогда не вёл такой политики. Собственно, как и ни один президент-демократ. У нас были расисты, они существовали. Они пытались занять пост президента США. Трамп - первый в нашей истории, кто этого, к сожалению, добился", - сказал Байден.

Дональд Трамп, конечно, стремительно теряет свой рейтинг - что в преддверии выборов тенденция, мягко сказать, так себе - но столь несправедливое высказывание Байдена смутило даже противников нынешнего главы Белого дома среди простых американцев. Пользователи соцсетей напомнили кандидату от демократов, что первый президент страны Джордж Вашингтон вообще-то был рабовладельцем. Самому Трампу одобрение собственных действий среди народа как будто бы и не нужно. Его излишне радикальные меры подавления протестов в Портленде итак под шквалом критики. Мэры крупных городов направили генпрокурору США коллективное письмо, где выразили обеспокоенность действиями силовиков. Президент словно назло направляет в американские города дополнительный контингент людей в камуфляжной форме. Белый дом готов выделить для обеспечения порядка 60 миллионов долларов.

"Недалёкие политики присоединились к этому антиполицейскому крестовому походу и занялись травлей наших сотрудников правоохранительных органов. И что в итоге? Как вы видите, усилия демократов по прекращению полицейской деятельности в их собственных общинах привели к шокирующему взрыву количества погромов, убийств и других актов насилия. Это кровопролитие должно закончиться. И оно закончится!" – сказал Трамп.

Хаос и полная анархия, которые сейчас творятся в Портленде, назвать примером хвалёной американской демократии можно разве что со скрипом. То, что начиналось как мирный фестиваль под открытым небом с песнями и танцами превратилось, по сути, в небольшую гражданскую войну. Впрочем, местные активисты и СМИ, кажется, даже и не пытаются урегулировать проблему. Зато буквально под лупой рассматривают публикацию избирательного штаба Трампа. В качестве примера насилия в США пользователи интернета опознали события 2014-го года на Украине - эмблема украинских силовиков на звёздно-полосатые точно не похожа.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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