Пригороды Афин эвакуируют из-за сильных лесных пожаров

Есть ли опасность для столицы Греции?

Сильные лесные пожары бушуют возле греческой столицы. В пригородах Афин идёт эвакуация. Огонь вплотную подошёл к жилым домам. Героические усилия пожарных, добровольцев и авиации осложняет сильный ветер.

Под звон колоколов, заменяющих тревожную сирену, люди спасаются бегством от разбушевавшейся стихии. На крупный лесной пожар, вспыхнувший вблизи курортной греческой деревни Кенхреи на востоке Пелопоннеса, вертолёты и самолёты сбрасывают тонны воды. Однако пока эти средства работают медленнее, чем скорость распространения огня.

Населённый пункт уже эвакуировали. Огонь подбирается к военному лагерю, на складах которого хранится взрывчатка. Из-за сильного ветра пламя движется очень быстро. Остановить его распространение не могут ни с земли, ни с воздуха.

Волонтёры и добровольцы помогают немногочисленным пожарным – их всего около 70 человек. На очаги возгорания сбрасывают воду 9 самолётов. В небе ещё кружат десять вертолётов. Но большинство из них - спасательные машины, которые не предназначены для тушения с воздуха. На помощь местным службам направлена военная группировка. Огонь распространяется с молниеносной скоростью. Несколько домов уже уничтожено, в том числе детский лагерь, откуда успели эвакуировать всех отдыхающих.

Густой дым распространился практически по всему югу Греции. Под угрозой столица. Афины всего в 80 километрах от очага разбушевавшейся стихии. О пострадавших или погибших на данный момент ничего не известно. К сгоревшим территориям пока не подобраться. Стоит отметить, в Греции практически каждым летом случаются лесные пожары. Часто трагедия происходит из-за неосторожного обращения с огнем или даже умышленных поджогов. Самый крупный произошёл два года назад в Аттике. За считанные часы стихия унесла жизни почти ста человек, среди которых были и дети. В причинах нынешнего пожара уже разбираются греческие следователи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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