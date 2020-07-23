Грузовой корабль "Прогресс МС-15" запустят к МКС с Байконура

На станцию доставят продукты и медикаменты

В четверг вечером к Международной космической станции запустят грузовой корабль "Прогресс МС-15". Старт пройдёт с космодрома Байконур, сообщает "ТВ Центр".

Полёт будет проходить по так называемой сверхкороткой схеме. Борт совершит всего лишь 2 витка вокруг Земли. Весь путь займёт примерно три с половиной часа. Грузовик доставит на МКС 600 килограммов топлива, а также полторы тонны различного оборудования, медикаменты, продукты и воду. Это будет второй запуск российского грузового корабля за текущий год и первый в летний период.

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