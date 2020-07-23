ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Установлена неожиданная польза жевательной резинки

10:40
  • четверг
  • 23 июля 2020

Она не только освежает дыхание

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что жвачка может помочь похудеть, улучшить гигиену ротовой полости и избавиться от стресса. 
В Роскачестве предупредили о вреде сахарного спирта в жвачке

"Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела <…> У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия", - цитирует Стародубову агентство "Москва"

По ее словам, повторяющиеся движения жевательных мышц не только сжигают калории, но и стабилизируют эмоциональное состояние. 

Кроме того, жевательная резинка стимулирует выработку слюны, которая "смывает" остатки пищи из ротовой полости и останавливает размножение бактерий. Таким образом осуществляется профилактика кариеса и освежается дыхание. 

Однако Антонина Стародубова предостерегла от частого жевания жвачки. Ее можно жевать не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день. Желательно выбирать резинку без сахара. Привычка постоянно жевать жвачку может нарушить артикуляцию и испортить зубы, предупредила диетолог.  

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Девушка надувает пузырь
Девушка надувает пузырь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.