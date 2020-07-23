Установлена неожиданная польза жевательной резинки

Она не только освежает дыхание

Главный внештатный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что жвачка может помочь похудеть, улучшить гигиену ротовой полости и избавиться от стресса.

"Есть данные, иллюстрирующие эффект жевания жевательной резинки на снижение массы тела <…> У некоторых людей отмечается снижение аппетита при регулярном жевании, снижение частоты перекусов, как за счет занятого рта, так и за счет изменения вкусового восприятия", - цитирует Стародубову агентство "Москва".

По ее словам, повторяющиеся движения жевательных мышц не только сжигают калории, но и стабилизируют эмоциональное состояние.

Кроме того, жевательная резинка стимулирует выработку слюны, которая "смывает" остатки пищи из ротовой полости и останавливает размножение бактерий. Таким образом осуществляется профилактика кариеса и освежается дыхание.

Однако Антонина Стародубова предостерегла от частого жевания жвачки. Ее можно жевать не более 10-20 минут подряд и не более 30 минут в день. Желательно выбирать резинку без сахара. Привычка постоянно жевать жвачку может нарушить артикуляцию и испортить зубы, предупредила диетолог.

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