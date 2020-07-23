В России за сутки выявили 5848 заболевших коронавирусом

Скончались 147 человек

В России за минувшие сутки выявили еще 5848 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших достигло 795038.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 608. В Подмосковье заболели еще 145 человек.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, за последние сутки скончались 147 человек с коронавирусом. Из них 14 — в Москве. С начала эпидемии в России умерли 12892 человека.

Вылечились от коронавируса 8277 человек, в том числе в Москве - 453. Общее число выздоровевших достигло 580330.

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