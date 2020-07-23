Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Вити Васина

У мальчика - врожденный меланоцитарный невус

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение двухлетнего Вити Васина.

У мальчика редкое и опасное заболевание - врожденный меланоцитарный невус. Помочь Вите могут доктора из Израиля. Они обещают удалить родимое пятно всего за четыре этапа. Первый из них уже сделан. Вите удалили почти 40 процентов родимого пятна. Для нового этапа лечения необходимо более трех миллионов рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от мамы:

"После рождения нашего долгожданного и любимого сыночка жизнь подарила нам много встреч с чудесными людьми — с Вами, дорогие благотворители! Лечение Витюши долгое и болезненное. После первого этапа мы зашли в тупик и не знали, когда полетим к нашему доктору и сможем продолжить удаление невуса. Вы позволили сделать следующий шаг и преодолеть все препятствия. Спасибо, что помогли продолжить лечение! Ваша поддержка безгранична, и мы чувствуем заботу о судьбе нашего малыша. А Ваша отзывчивость придает нам сил, уверенности и терпения. Верю, что добро всегда возвращается и Вам тоже потянут руку помощи в трудную минуту. Берегите себя и своих близких в это нелегкое время. Пусть в Ваших семьях царят любовь и благополучие. Ничего нет важнее здоровья, а здоровья детей особенно!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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